Bloomberg рассказал, как США помешали «российскому» танкеру у берегов Венесуэлы

Нефтяной танкер Seahorse, идущий под флагом Камеруна в Венесуэлу, изменил курс на Кубу после встречи с американским эсминцем Stockdale. По данным Bloomberg, судно якобы является российским.

После инцидента эсминец направился к Пуэрто-Рико. Танкер Seahorse дважды пытался продолжить путь в Венесуэлу, но оба раза был вынужден отступить и сейчас ожидает в Карибском море. В последнее время в этом регионе наблюдается усиление присутствия американских военных кораблей, включая Stockdale. Южное командование ВС США не комментирует цели их действий.

Bloomberg также сообщает, что Seahorse якобы входит в число четырёх российских танкеров, задействованных в поставках нафты в Венесуэлу.

Ранее ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли свыше ста танкеров. Вместе с этим, также вводятся ограничения на перемещения дипломатов из РФ по территории стран-членов. Однако в Госдуме уже указали на неэффективность новых санкций ЕС против РФ.