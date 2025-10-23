Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 10:14

«Изолировать не получится»: В Госдуме указали на неэффективность новых санкций ЕС против России

В Госдуме указали на неэффективность новых санкций ЕС против России

Страны Евросоюза продолжают свою русофобскую политику, вводя новые ограничения в отношении России. При этом успешная адаптация российской экономики к рестрикциям провоцирует европейцев на разработку новых ограничительных мер. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Антироссийские санкции оказывают двустороннее влияние, и их последствия для Европы являются сложным вопросом, который европейские политики предпочитают оправдывать для своих граждан необходимостью противостоять России.

Дмитрий Белик

Член Комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, введённые против российской нефти и газа санкции вызывают рост цен на энергоносители. Это, в свою очередь, подстёгивает инфляцию, снижая покупательную способность населения. Компании, зависимые от российских ресурсов или рынков, несут убытки и вынуждены сокращать штат, что угрожает рабочим местам и общей экономической стабильности. Как подчеркнул парламентарий, это лишь часть негативных последствий, спровоцированных европейскими ограничениями.

«Как бы то ни было, к неудовольствию ЕС санкции не способны изолировать Россию от международных экономических и политических процессов», — резюмировал Белик.

ЕС приступил к разработке 20-го пакета санкций против России
Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.

Наталья Демьянова
