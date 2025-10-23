«Изолировать не получится»: В Госдуме указали на неэффективность новых санкций ЕС против России
Обложка © Life.ru
Страны Евросоюза продолжают свою русофобскую политику, вводя новые ограничения в отношении России. При этом успешная адаптация российской экономики к рестрикциям провоцирует европейцев на разработку новых ограничительных мер. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Антироссийские санкции оказывают двустороннее влияние, и их последствия для Европы являются сложным вопросом, который европейские политики предпочитают оправдывать для своих граждан необходимостью противостоять России.
По словам депутата, введённые против российской нефти и газа санкции вызывают рост цен на энергоносители. Это, в свою очередь, подстёгивает инфляцию, снижая покупательную способность населения. Компании, зависимые от российских ресурсов или рынков, несут убытки и вынуждены сокращать штат, что угрожает рабочим местам и общей экономической стабильности. Как подчеркнул парламентарий, это лишь часть негативных последствий, спровоцированных европейскими ограничениями.
«Как бы то ни было, к неудовольствию ЕС санкции не способны изолировать Россию от международных экономических и политических процессов», — резюмировал Белик.
Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.
