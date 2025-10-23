«Изолировать не получится»: В Госдуме указали на неэффективность новых санкций ЕС против России

Страны Евросоюза продолжают свою русофобскую политику, вводя новые ограничения в отношении России. При этом успешная адаптация российской экономики к рестрикциям провоцирует европейцев на разработку новых ограничительных мер. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Как бы то ни было, к неудовольствию ЕС санкции не способны изолировать Россию от международных экономических и политических процессов», — резюмировал Белик.

Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.