ЕС приступил к разработке 20-го пакета санкций против России

В Евросоюзе приступили к разработке 20-го пакета санкций против России. По заявлению Министерства иностранных дел Эстонии, под ограничения попадут крупные российские энергетические компании, а также фирмы, зарегистрированные в третьих странах.

«20-й пакет должен включать меры, направленные на крупнейшие энергетические компании России», — отмечается в тексте.

Также, ограничения затронут страны, которые, по мнению ЕС, оказывают помощь России в обходе введённых ранее санкций.

Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошли более ста танкеров. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран-членов ЕС.