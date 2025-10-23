ЕС приступил к разработке 20-го пакета санкций против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha
В Евросоюзе приступили к разработке 20-го пакета санкций против России. По заявлению Министерства иностранных дел Эстонии, под ограничения попадут крупные российские энергетические компании, а также фирмы, зарегистрированные в третьих странах.
«20-й пакет должен включать меры, направленные на крупнейшие энергетические компании России», — отмечается в тексте.
Также, ограничения затронут страны, которые, по мнению ЕС, оказывают помощь России в обходе введённых ранее санкций.
Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошли более ста танкеров. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран-членов ЕС.
