20 ноября, 18:07

Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза обсуждали возможность задерживать танкеры с российской нефтью в открытом море, но пока не приняли никаких практических решений. По её словам, главы МИД стран ЕС продолжат дискуссию.

«Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», — заявила Каллас журналистам.

По её словам, министры также разбирали варианты, которые позволили бы ограничивать движение таких судов — от экологических претензий до вопросов страхования. Теперь ЕС пытается обсудить эти меры и с государствами, не входящими в союз, включая те, что регистрируют суда.

Ранее Life.ru сообщал, что три российские компании и четыре физлица попали под санкции Британии. Лондон утверждает, что они якобы участвовали в киберактивности, включая «поддержку, планирование» и «техническое содействие» предполагаемым хакерским операциям.

Полина Никифорова
