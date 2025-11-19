Три российские компании и четыре физлица попали под санкции Британии

Великобритания расширила санкционный список, включив в него три российские компании и четырёх граждан России. Обновлённый документ опубликован МИД Соединённого Королевства.

Шесть позиций добавлены по кибернаправлению — под ограничения попали компании ML Cloud, Media Land, а также связанные с последней россияне: Александр Волосовик, Кирилл Затолокин, Юлия Панкова и Андрей Козлов. Лондон утверждает, что они якобы участвовали в киберактивности, включая «поддержку, планирование» и «техническое содействие» предполагаемым хакерским операциям.

Кроме того, по общему санкционному списку была внесена компания Aeza Group, которую британская сторона обвиняет в «дестабилизации Украины» через поставки технологий.

Все активы попавших под рестрикции лиц и организаций в британских банках подлежат заморозке. Для физических лиц также вводится запрет на въезд в Соединённое Королевство.

Ранее Вашингтон объявил о собственных ограничениях против пяти россиян под тем же предлогом «борьбы с киберпреступностью», включив в список Волосовика, Закирова, Затолокина, Макарова и Панкову, а также семь связанных с ними компаний.