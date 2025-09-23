Медведев призвал США отменить ограничительные меры в отношении России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для снижения риска прямого конфликта США обязаны снять все санкции с России. Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети X. По мнению Медведева, в противном случае риск прямого конфликта останется высоким.

«Россия готова соблюдать Договор об СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа, но просто следовать букве договора недостаточно: США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остаётся высоким», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что введение новых санкций против России откладывается до тех пор, пока европейские страны не перестанут покупать ресурсы у России. Он отметил, что президент США Дональд Трамп допускает возможность введения новых санкций, но ставит условием снижение зависимости Европы от российской нефти и газа. Госсекретарь заявил, что европейским партнёрам необходимо проявить больше активности в этом вопросе, так как они продолжают импортировать значительные объёмы российских энергоносителей.