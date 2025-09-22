Новые европейские санкции против России могут затронуть сферу туризма
EUObserver: Новые санкции ЕС против РФ могут затронуть сферу туризма
Еврокомиссия предложила ввести новые ограничения в сфере туризма в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России. Об этом сообщает портал EUObserver со ссылкой на соответствующие документы.
Согласно проекту постановления, будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью на территории РФ. Конкретный перечень подпадающих под ограничения услуг в публикации не уточняется.
«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что в прошлом году страны ЕС выдали россиянам 552 тысячи виз, что на 10% превышает показатели 2023 года.
Портал также добавляет, что под новые ограничения могут попасть китайские компании, а также киргизские криптотрейдеры Old Vector и Grinex. В документах Еврокомиссии утверждается, что Китай, Индия и Киргизия оказывают содействие России в обходе европейских санкционных мер.
Ранее сообщалось, что в 2024 году россиянам начали выдавать заметно меньше шенгенских виз из-за ужесточения правил в ЕС. Теперь в Европу ежегодно отправляется всего около полумиллиона человек — меньше 4% от общего числа выезжающих из страны. При этом Прибалтика, Польша и Чехия практически прекратили оформление виз для граждан России.