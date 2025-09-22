МИД Франции: ЕС согласовал с США 19-й пакет санкций против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / svet foto
19-й пакет санкций Европейского союза против России был согласован с администрацией США. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.
Он уточнил, что соответствующее согласование стало первым с момента возвращения Трампа в Белый дом.
Согласно планам, официальное утверждение санкционного пакета начнётся 26 сентября. В перечень ограничительных мер войдут ускоренный на год отказ от российского сжиженного природного газа, включение в санкционный список 118 танкеров.
Ранее, 19 сентября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила детали предлагаемых ограничений, включающие запрет на импорт российского СПГ и меры против криптовалютных операций и банковского сектора. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подтвердил, что пакет не затронет поставки нефти из России, несмотря на соответствующие требования со стороны Вашингтона.