МИД Франции: ЕС согласовал с США 19-й пакет санкций против России

19-й пакет санкций Европейского союза против России был согласован с администрацией США. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что соответствующее согласование стало первым с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Согласно планам, официальное утверждение санкционного пакета начнётся 26 сентября. В перечень ограничительных мер войдут ускоренный на год отказ от российского сжиженного природного газа, включение в санкционный список 118 танкеров.