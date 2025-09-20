Исчерпали себя: В МИД России прокомментировали новые санкции Евросоюза

Новые предложения Еврокомиссии в рамках 19-го пакета рестрикций лишь подтверждают, что санкционная политика Евросоюза полностью исчерпала себя и не приносит результатов, на которые рассчитывал Брюссель. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.