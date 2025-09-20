Исчерпали себя: В МИД России прокомментировали новые санкции Евросоюза
Представитель МИД Масленников: Санкционная политика ЕС полностью исчерпала себя
Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG
Новые предложения Еврокомиссии в рамках 19-го пакета рестрикций лишь подтверждают, что санкционная политика Евросоюза полностью исчерпала себя и не приносит результатов, на которые рассчитывал Брюссель. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
По его словам, с каждым новым пакетом становится очевиднее: у ЕС остаётся всё меньше реальных инструментов для давления. Единственным ответом со стороны Евросоюза остаются повторяющиеся заявления об эффективности санкций, несмотря на растущую зависимость от более дорогих американских энергоресурсов.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о намерении Еврокомиссии ввести ограничения против российской платёжной системы «Мир» в новом пакете санкций. Официально утверждённый 19-й пакет включает такие ключевые меры, как снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, полный запрет на импорт российского СПГ, запрет сделок с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также расширение санкционного списка на 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти.