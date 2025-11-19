Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 14:45

США ввели санкции против пяти россиян «за киберпреступность»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

США ввели санкци против пяти граждан Российской Федерации под предлогом борьбы с киберпреступностью. Соответствующее уведомление опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из документа следует, что под санкции попали Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Одновременно ограничения распространены на семь связанных с ними компаний, зарегистрированных в России, Великобритании, Сербии и Узбекистане.

Медведев призвал США отменить ограничительные меры в отношении России
Медведев призвал США отменить ограничительные меры в отношении России

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США продлило до 13 декабря действие отсрочки от санкций для компании «ЛУКойл», разрешив ей проведение определённых операций с зарубежными активами. Соответствующие положения содержатся в опубликованных ведомством генеральных лицензиях. «Лукойл» получает право приобретать товары и услуги за пределами Российской Федерации, а также осуществлять транзакции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar