США ввели санкции против пяти россиян «за киберпреступность»

США ввели санкци против пяти граждан Российской Федерации под предлогом борьбы с киберпреступностью. Соответствующее уведомление опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из документа следует, что под санкции попали Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Одновременно ограничения распространены на семь связанных с ними компаний, зарегистрированных в России, Великобритании, Сербии и Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США продлило до 13 декабря действие отсрочки от санкций для компании «ЛУКойл», разрешив ей проведение определённых операций с зарубежными активами. Соответствующие положения содержатся в опубликованных ведомством генеральных лицензиях. «Лукойл» получает право приобретать товары и услуги за пределами Российской Федерации, а также осуществлять транзакции.