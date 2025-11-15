Минфин США продлил до 13 декабря отсрочку для «Лукойла» от санкций, разрешив компании проводить ряд операций с зарубежными активами. Это следует из генеральных лицензий, опубликованных ведомством. Обновлённые разрешения позволяют «Лукойлу» приобретать товары и услуги за пределами РФ, а также проводить транзакции, необходимые для переговоров по приобретению или передаче Lukoil International GmbH.

Кроме того, отдельная лицензия разрешает до апреля 2026 года сделки с дочерними структурами «Лукойла» в Болгарии, включая Lukoil Neftohim Burgas и Lukoil Bulgaria EOOD. Представители компании заявили, что ведут переговоры о продаже зарубежных активов нескольким потенциальным покупателям и огласят условия сделки после получения всех разрешений.

Американские рестрикции, введённые 22 октября, не повлияли на работу компании внутри России, однако задерживают возможность зарубежных транзакций. После санкций «Лукойлу» поступило предложение от Gunvor приобрести Lukoil International GmbH, однако лицензия для сделки не была выдана, и предложение отменили. Bloomberg сообщает, что интерес к зарубежным активам проявляет также американская инвестиционная компания Carlyle.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что новые санкции США «не скажутся существенно на экономике России» и лишь подрывают восстановление российско-американских отношений. Спецпредставитель Кремля по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев добавил, что ограничения могут привести к росту цен на бензин в США, но на российскую экономику влияния не окажут.

Ранее Life.ru писал, что США испытывают недостаток целей для введения новых санкций против России. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон уже ввёл санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Он сказал, что данные ограничения настаивал ввести каждый, но они ещё должны вступить в силу. Чиновник подчеркнул, что потребуется время, чтобы увидеть последствия.