Британия вывела из-под санкций две дочерние компании «Лукойла» в Болгарии

Великобритания решила снять санкции с болгарских дочерних компаний российской нефтяной корпорации «Лукойл». Согласно генеральной лицензии, опубликованной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединённого Королевства, исключение коснулось компаний Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

Документ, действующий до 14 февраля 2026 года, разрешает проведение коммерческой деятельности, осуществление платежей по контрактам и предоставление экономических ресурсов в отношении указанных компаний. Это решение позволяет сохранить операционную деятельность нефтеперерабатывающих активов в Болгарии.

Решение Лондона последовало после введения Болгарией внешнего управления над активами «Лукойла». С 14 ноября болгарские власти лишили акционеров права принимать решения и распоряжаться средствами компаний, передав полномочия особому управляющему.

К слову, Lukoil Neftochim Burgas — крупнейший нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн нефти в год.