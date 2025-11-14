Британия вывела из-под санкций две дочерние компании «Лукойла» в Болгарии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov
Великобритания решила снять санкции с болгарских дочерних компаний российской нефтяной корпорации «Лукойл». Согласно генеральной лицензии, опубликованной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединённого Королевства, исключение коснулось компаний Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.
Документ, действующий до 14 февраля 2026 года, разрешает проведение коммерческой деятельности, осуществление платежей по контрактам и предоставление экономических ресурсов в отношении указанных компаний. Это решение позволяет сохранить операционную деятельность нефтеперерабатывающих активов в Болгарии.
Решение Лондона последовало после введения Болгарией внешнего управления над активами «Лукойла». С 14 ноября болгарские власти лишили акционеров права принимать решения и распоряжаться средствами компаний, передав полномочия особому управляющему.
К слову, Lukoil Neftochim Burgas — крупнейший нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн нефти в год.
Ранее сообщалось, что Болгария направила официальный запрос США с просьбой исключить из санкционного списка активы российской компании «Лукойл». Власти страны испугались, что остановка работы нефтеперерабатывающего завода в Бургасе может спровоцировать дефицит топлива. После этого президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект, регулирующий возможную продажу активов «Лукойла» в стране.
