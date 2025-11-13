Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» обратилась в Министерство финансов США с запросом о продлении крайнего срока для завершения своих зарубежных операций, оказавшихся под давлением санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

До этого «Лукойл» заявлял о намерении продать ряд активов за рубежом из-за рестрикций и готовности просить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о продлении лицензии на сворачивание деятельности. Компании требуется больше времени для выполнения обязательств и изучения предложений по глобальным активам.

«Российский энергетический гигант «Лукойл» подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября», — говорится в материале.

Среди зарубежных активов «Лукойла» — трейдинговая Litasco, два европейских НПЗ (в Румынии и Болгарии), сеть АЗС Teboil, 75% в иракском проекте «Западная Курна — 2», а также 50% в нескольких африканских активах и миноритарные доли в других международных проектах.