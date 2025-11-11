Bloomberg заявил о «настоящей драке» в ЕС из-за активов «ЛУКойла»

В Европе началась настоящая битва за активы российской нефтяной компании «ЛУКойл». Как пишет Bloomberg, несколько стран ЕС активно давят на США, чтобы те отсрочили введение санкций и разрешили продолжить работу НПЗ компании. Без этого шага Европе грозят перебои с топливом.

Глава отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз подтвердил, что идет «настоящая драка» вокруг судьбы активов «ЛУКойла». Он отметил, что если с поставками сырой нефти проблем нет, то с нефтепереработкой ситуация иная. Страны в панике: Болгария уже взяла под контроль крупнейший НПЗ, а в Финляндии на некоторых заправках топливо заканчивается.

В Румынии, по данным источников, также рассматривают варианты. Там допускают, что могут выкупить НПЗ на своей территории, но национализация считается крайней мерой. Главный вопрос — получит ли Вашингтон запрос на отсрочку, чтобы избежать резкого скачка цен на топливо.

Также Life.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство продолжающимися закупками российской нефти европейскими странами, несмотря на дружеские отношения с их лидерами. Республиканец подчеркнул, что европейские партнёры выполняют его требования по НАТО, но сохраняют энергетическое сотрудничество с Москвой. Американский президент в своем выступлении констатировал, что, по его мнению, экспортные поставки российской нефти существенно снизились вследствие введенных западными странами ограничительных мер.