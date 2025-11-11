Россия и США
11 ноября, 15:01

Bloomberg заявил о «настоящей драке» в ЕС из-за активов «ЛУКойла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotogrin

В Европе началась настоящая битва за активы российской нефтяной компании «ЛУКойл». Как пишет Bloomberg, несколько стран ЕС активно давят на США, чтобы те отсрочили введение санкций и разрешили продолжить работу НПЗ компании. Без этого шага Европе грозят перебои с топливом.

Глава отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз подтвердил, что идет «настоящая драка» вокруг судьбы активов «ЛУКойла». Он отметил, что если с поставками сырой нефти проблем нет, то с нефтепереработкой ситуация иная. Страны в панике: Болгария уже взяла под контроль крупнейший НПЗ, а в Финляндии на некоторых заправках топливо заканчивается.

В Румынии, по данным источников, также рассматривают варианты. Там допускают, что могут выкупить НПЗ на своей территории, но национализация считается крайней мерой. Главный вопрос — получит ли Вашингтон запрос на отсрочку, чтобы избежать резкого скачка цен на топливо.

Напомним, ранее «ЛУКойл» намеревался продать свои зарубежные активы международной энергетической компании Gunvor, однако в дело вмешался Минфин США, отказав в выдаче лицензии на ведение бизнеса, пока не завершён конфликт на Украине. В итоге трейдер отозвал своё предложение.

Также Life.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство продолжающимися закупками российской нефти европейскими странами, несмотря на дружеские отношения с их лидерами. Республиканец подчеркнул, что европейские партнёры выполняют его требования по НАТО, но сохраняют энергетическое сотрудничество с Москвой. Американский президент в своем выступлении констатировал, что, по его мнению, экспортные поставки российской нефти существенно снизились вследствие введенных западными странами ограничительных мер.

Александра Мышляева
