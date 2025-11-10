ЕК назвала условия для продажи активов «Лукойла» в странах ЕС

Евросоюз допускает возможность продажи «Лукойлом» своих активов на территории стран-членов ЕС, поскольку корпорация не состоит в санкционных списках объединения. Соответствующее заявление в ходе брифинга в Брюсселе сделала официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста.

Представитель ЕК пояснила, что все операции по отчуждению активов нефтяной компании должны выполняться в соответствии с актуальными санкционными предписаниями. При этом Ариана Подеста особо отметила, что сам «Лукойл» в настоящее время не находится под ограничительными мерами Евросоюза.

Ранее руководство «Лукойла» заявило о старте процесса продажи зарубежных активов, объяснив это решение введением санкционных режимов против компании и её дочерних предприятий рядом зарубежных стран. В корпорации проинформировали, что уже приступили к анализу коммерческих предложений от потенциальных приобретателей.