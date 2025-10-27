Россия и США
27 октября, 19:24

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы из-за санкций США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

В связи с введёнными санкционными ограничениями «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ПАО «Лукойл» заявляет о намерении реализовать международные активы в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и её дочерних структур. На текущий момент осуществляется рассмотрение поступивших заявок от заинтересованных покупателей.

Минфин США: Новые санкции затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла»
Ранее руководство «Лукойла» рассматривало возможность смены владельца футбольного клуба «Спартак». Одним из рассматриваемых вариантов является передача акций другому собственнику с целью смягчения последствий санкций, введённых против компании. Подобная практика уже применялась в «ВТБ» и «Динамо». Несмотря на то, что футбольный клуб напрямую не попал в санкционный список, ограничения распространяются на все организации, в которых «Лукойлу» принадлежит более 50% акций.

