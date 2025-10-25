Сектор Газа
25 октября, 09:31

«Лукойл» может продать «Спартак» из-за санкций США

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Руководство «Лукойла» рассматривает возможность смены владельца футбольного клуба «Спартак». Одним из рассматриваемых вариантов является передача акций другому собственнику с целью смягчения последствий санкций, введённых против компании. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Подобная практика уже применялась в «ВТБ» и «Динамо». Несмотря на то, что футбольный клуб напрямую не попал в санкционный список, ограничения распространяются на все организации, в которых «Лукойлу» принадлежит более 50% акций. В настоящее время «Лукойл» является единственным владельцем московского «Спартака».

Напомним, что ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, включающий «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними компании. Власти США заявили, что эти меры вызваны отсутствием у Москвы, по их мнению, стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал эти санкции как временные.

