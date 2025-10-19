Сектор Газа
19 октября, 11:48

Крупнейшее спортивное издание Испании предрекло Луису Гарсии успех в «Спартаке»

Обложка © ТАСС / Zuma

Тренер Луис Гарсия может добиться значительных успехов в московском «Спартаке», несмотря на отсутствие опыта работы в крупных клубах. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Чемпионата» высказал редактор самого популярного спортивного издания Испании Marca Хуан Кастро.

По его словам, испанский специалист обладает большим опытом, умеет добиваться результатов с разными командами и эффективно управляет раздевалкой. Кастро отметил, что в Испании работа в большом клубе, являющимся мировым грандом, представляет особую сложность, однако для российского футбола Гарсия может рассматриваться как серьёзная фигура.

«Он может добиться успеха в России», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао согласовал контракт с испанским специалистом Луисом Гарсией на случай его назначения главным тренером клуба. Кандидатура 52-летнего тренера была предложена самим Кахигао, однако окончательное решение о назначении должен принять совет директоров столичного клуба.

Борис Эльфанд
