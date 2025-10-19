Крупнейшее спортивное издание Испании предрекло Луису Гарсии успех в «Спартаке»

Тренер Луис Гарсия может добиться значительных успехов в московском «Спартаке», несмотря на отсутствие опыта работы в крупных клубах. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Чемпионата» высказал редактор самого популярного спортивного издания Испании Marca Хуан Кастро.

По его словам, испанский специалист обладает большим опытом, умеет добиваться результатов с разными командами и эффективно управляет раздевалкой. Кастро отметил, что в Испании работа в большом клубе, являющимся мировым грандом, представляет особую сложность, однако для российского футбола Гарсия может рассматриваться как серьёзная фигура.

«Он может добиться успеха в России», — подчеркнул эксперт.