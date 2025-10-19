Сектор Газа
19 октября, 11:07

Игрок сборной СССР раскрыл главную проблему Валерия Карпина

Валерий Карпин. Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Проблемы в оборонительной линии могут привести к продолжению нестабильной игры московского «Динамо», заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв. По его словам, нынешние центральные защитники команды Валерия Карпина не соответствуют требуемому уровню.

В частности, Бахтиёр Зайнутдинов не является профильным центральным защитником, а парагваец Хуан Хосе Касерес демонстрирует недостаточное понимание игры. Он компенсирует недостаток техники самоотверженностью, но часто нарушает правила, чтобы остановить соперников.

«Пока у Карпина эти оборончики будут играть, они так и будут всё время пропускать», — подчеркнул эксперт в интервью «Газете.ru».

Ранее Валерий Карпин сделал принципиальное заявление о своей независимой позиции в отношениях с министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Главный тренер сборной России и столичного «Динамо» подчеркнул, что не готов идти на компромиссы в своих принципах ради сохранения должности в национальной команде, даже если это может повлиять на решение о его дальнейшей работе.

