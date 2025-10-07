«Пускай не согласовывает»: Карпин заявил, что не будет подстраиваться под мнение Дегтярёва

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сделал принципиальное заявление о своей независимой позиции в отношениях с министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Соответствующее заявление прозвучало в ходе общения с журналистами.

«Если для того, чтобы согласовать главного тренера сборной, нужно быть согласным с любым высказыванием, даже министра или кого угодно, значит, не согласует. Я не буду говорить то, что кому-то хочется. Если дело из-за этого, пускай не согласовывает», — сказал Карпин.

Он подчеркнул, что не готов идти на компромиссы в своих принципах ради сохранения должности в национальной команде, даже если это может повлиять на решение о его дальнейшем назначении.

Напомним, министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил о возможном отказе в согласовании кандидатуры Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России при следующем рассмотрении. Причиной такой позиции стала критика Карпиным планируемого ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Дегтярёв отметил, что вопрос будет обсуждаться комиссией, не исключив возможность отставки тренера.