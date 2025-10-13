«Ну отказался и отказался»: Карпин высказался о решении Хайкина сменить гражданство

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил об отсутствии у него официальной информации о возможной смене спортивного гражданства вратарем Никитой Хайкиным. Своё заявление он сделал в беседе с журналистами, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

«У меня нет информации по поводу Никиты Хайкина. Так же, как вы узнали сегодня. Мне тренер вратарей Виталий Кафанов сказал. Не знаю, где он увидел», — сказал главный тренер.

Он добавил, что лично не общался с Хайкиным и воспринял бы возможное решение игрока спокойно, отметив, что вратаря давно не вызывали в сборную.

Ранее сообщалось, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью 2:2 с лондонским «Тоттенхэмом», считавшимся фаворитом встречи. Российский вратарь Никита Хайкин отыграл весь матч в основе норвежской команды. Дублем отметился Йенс Хауге (53-я и 66-я минуты), тогда как у «шпор» голы забили Микки ван де Вен (68) и Ришарлисон (89), сравнявший счет за минуту до окончания основного времени. В следующем туре «Будё-Глимт» сыграет с «Галатасараем», а «Тоттенхэм» встретится с «Монако».