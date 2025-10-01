Интервидение
30 сентября, 21:38

Будё-Глимт с российским вратарём Хайкиным сыграл вничью с Тоттенхэмом в матче ЛЧ

«Будё-Глимт» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в ЛЧ. Обложка © Bodø/Glimt

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом», который считался фаворитом, со счётом 2:2. Российский вратарь Никита Хайкин, начавший матч в основе, провёл на поле все 90 минут.

Голы у норвежцев забил Йенс Хауге, оформивший дубль (53-я и 66-я минуты). У «Тоттенхэма» отличились Микки ван де Вен (68) и Ришарлисон (89), сравнявший счет за минуту до окончания основного времени.

В следующем туре «Будё-Глимт» сыграет с «Галатасараем», а «Тоттенхэм» встретится с «Монако».

Реал разгромил Кайрат в Казахстане благодаря хет-трику Мбаппе
Реал разгромил Кайрат в Казахстане благодаря хет-трику Мбаппе

В другом матче ЛЧ между «Ливерпулем» и «Галатасараем» также не обошлось без сенсаций. Турецкий клуб одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Виктор Осимхен, реализовав пенальти.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

