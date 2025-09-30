Реал разгромил Кайрат в Казахстане благодаря хет-трику Мбаппе

Мадридский «Реал» с крупным счётом 5:0 одержал победу над казахстанским «Кайратом» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алматы при большом ажиотаже среди местной публики.

Основным творцом победы стал Килиан Мбаппе, который отличился трижды — на 25-й минуте с пенальти, а также на 52-й и 74-й минутах. Помимо него по одному голу на свой счёт записали Эдуардо Камавинга (83) и Браим Диас (90+3). Примечательно, что голевую передачу на второй гол Мбаппе отдал голкипер «Реала» Тибо Куртуа, став лишь вторым вратарём в истории мадридского клуба, кто ассистировал в Лиге чемпионов после Сантьяго Каньисареса в 1997 году.

Этот матч стал для «Кайрата» первым домашним поединком на групповой стадии главного европейского турнира. Ранее казахстанский клуб потерпел поражение в гостях от лиссабонского «Спортинга» со счетом 1:4.

По итогам двух стартовых туров «Реал» набрал максимальные 6 очков, ранее мадридцы обыграли «Марсель» (2:1). В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с туринским «Ювентусом», тогда как «Кайрату» предстоит встреча с кипрским «Пафосом».

Ранее Life.ru сообщал, что официальный сайт алматинского футбольного клуба не справился с наплывом поклонников, желавших приобрести билеты на товарищеский матч. Всего за несколько минут на ресурс одновременно зашло около 100 тысяч пользователей, что привело к его полному отказу в работе.