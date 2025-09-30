Стало известно, за сколько «Реал» выкупил весь отель в Алматы для своих футболистов

Визит мадридского «Реала» в Алматы (Алма-Ату) для матча Лиги чемпионов против местного «Кайрата» вызвал беспрецедентный ажиотаж. Вся инфраструктура города переведена на особый режим работы для приёма легендарного клуба.

По информации SHOT, футболисты заселились в отель InterContinental на условиях эксклюзивного пользования, где для него забронированы все 277 номеров. Руководство испанской команды приняло решение выкупить все номера с 28 сентября по 1 октября. Средняя цена стандартного номера на эти даты — $375 за ночь, а люкс — $560 за ночь. Клуб заплатил 42 млн рублей (более 278 млн тенге или 507 тысяч долларов).

Для охраны общественного порядка в городе задействованы две с половиной тысячи полицейских, сообщает пресс-служба Департамента полиции. Продажа билетов на матч вызвала небывалый ажиотаж — в пиковые моменты в электронной очереди находился миллион человек, а на неофициальных площадках два билета предлагали за 23,8 млн тенге (3,6 млн рублей). За прилётом команды в Алматы на сервисе следили двадцать тысяч человек, что сделало этот рейс самым популярным в мире той ночью.

Напомним, сегодня, 30 сентября, «Кайрат» сыграет с мадридским «Реалом» в матче второго тура общего этапа Лиги Чемпионов. Официальный сайт алматинского футбольного клуба оказался недоступен из-за колоссального спроса на билеты на предстоящую товарищескую игру, виртуальная очередь за билетами превысила 100 тысяч человек всего за несколько минут.