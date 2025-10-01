«Галатасарай» в Стамбуле нанёс поражение «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» проиграл турецкому «Галатасараю» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч с пенальти на 16-й минуте забил Виктор Осимхен. В концовке судья встречи Клеман Тюрпен назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды, но отменил решение после вмешательства VAR.

«Ливерпуль» проиграл первый матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Ранее подопечные Арне Слота обыграли мадридский «Атлетико» (3:2). «Галатасарай» же напротив одержал первую победу после разгромного поражения в первом туре от «Айнтрахте» (1:5).

В следующем туре общего этапа «Галатасарай» 22 октября примет норвежский «Будё-Глимт», «Ливерпуль» в тот же день сыграет в Германии с «Айнтрахтом».

