30 сентября, 21:17

«Галатасарай» в Стамбуле нанёс поражение «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов

Обложка © X / Galatasaray SK

Английский «Ливерпуль» проиграл турецкому «Галатасараю» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч с пенальти на 16-й минуте забил Виктор Осимхен. В концовке судья встречи Клеман Тюрпен назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды, но отменил решение после вмешательства VAR.

«Ливерпуль» проиграл первый матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Ранее подопечные Арне Слота обыграли мадридский «Атлетико» (3:2). «Галатасарай» же напротив одержал первую победу после разгромного поражения в первом туре от «Айнтрахте» (1:5).

В следующем туре общего этапа «Галатасарай» 22 октября примет норвежский «Будё-Глимт», «Ливерпуль» в тот же день сыграет в Германии с «Айнтрахтом».

Ранее Life.ru рассказывал, как Гарри Кейн быстрее всех забил 100 голов за «Баварию» и побил рекорд Криштиану Роналду и Эрлинна Холанда. После этого форвард мюнхенцев оформил дубль в игре Лиги чемпионов с «Пафосом» (5:1).

