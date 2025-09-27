Кейн быстрее всех забил 100 голов за клуб и побил рекорд Роналду и Холанда

Английский форвард Гарри Кейн достиг знаковой отметки в 100 забитых мячей за мюнхенскую «Баварию», оформив дубль в матче Бундеслиги против «Вердера». Игра на «Аренe Мюнхен» завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Для достижения сотни голов Кейну потребовалось 104 матча, что позволило ему опередить рекордсменов XXI века среди топ-5 лиг Криштиану Роналду и Эрлинга Холанна, которым для этого потребовалось по 105 игр.

После пяти туров Бундеслиги «Бавария» Венсана Компани с максимальными 15 очками возглавляет таблицу, тогда как «Вердер» с четырьмя очками занимает 14-ю позицию.

Напомним, в мае этого года 32-летний Кейн выиграл первый трофей в своей карьере, став чемпионом Германии с «Баварией». Мюнхенцы 34 раза брали главный трофей чемпионата Германии и побеждали в Бундеслиге 12 раз за последние 13 сезонов.