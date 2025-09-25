Официальными талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и орлан

Официальными талисманами чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в Канаде, Мексике и США, стали животные-символы этих стран. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Канаду будет представлять лось по имени Мэйпл, Мексику — ягуар Зайя, а США — белоголовый орлан Клатч.

Ранее Life.ru рассказывал, что национальная сборная Боливии обыграла бразильскую команду во встрече отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Матч проходил на стадионе «Эстадио Мунисипаль» и закончился в пользу боливийцев при счёте 1:0.