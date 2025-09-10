Соперник сборной России обыграл Бразилию и попал в стыки за право играть на ЧМ-2026

Национальная сборная Боливии одержала победу над командой Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто и закончилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Мигель Терсерос, реализовавший пенальти на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

Форвард петербургского «Зенита» Луис Энрике играл в составе бразильской сборной и провёл на поле 61 минуту. Защитник Дуглас Сантос остался на скамье запасных.

Бразильцы финишировали на пятой строчке, ещё в июне обеспечив себе выход в финальную стадию чемпионата мира. Боливия благодаря победе над бразильцами расположилась на седьмой строчке, опередив Венесуэлу, теперь ей предстоит сыграть в стыковых встречах за выход на мировое первенство.