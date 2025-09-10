Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

10 сентября, 04:08

Соперник сборной России обыграл Бразилию и попал в стыки за право играть на ЧМ-2026

Сборная Боливии обыграла Бразилию и попала в стыки за выход на ЧМ-2026

Слёзы игроков сборной Боливии после попадания в стыки за право участвовать в ЧМ-2026. Обложка © X / CONMEBOL.com

Национальная сборная Боливии одержала победу над командой Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто и закончилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Мигель Терсерос, реализовавший пенальти на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

Форвард петербургского «Зенита» Луис Энрике играл в составе бразильской сборной и провёл на поле 61 минуту. Защитник Дуглас Сантос остался на скамье запасных.

Бразильцы финишировали на пятой строчке, ещё в июне обеспечив себе выход в финальную стадию чемпионата мира. Боливия благодаря победе над бразильцами расположилась на седьмой строчке, опередив Венесуэлу, теперь ей предстоит сыграть в стыковых встречах за выход на мировое первенство.

Напомним, сборная Боливии станет одним из следующих соперников России в товарищеских матчах. Команды проведут игру 14 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

