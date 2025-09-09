Мессенджер MAX
9 сентября, 15:39

Форвард сборной России объяснил разные результаты игр против Иордании и Катара

Футболист Воробьёв: Сборные Иордании и Катара примерно на одном уровне

Фрагмент матча сборных России и Иордании. Фото © ТАСС / EPA

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв считает, что команды Иордании и Катара находятся на одном уровне, несмотря на разный результат игр. Форвард пояснил, что разгромная выездная победа над Катаром (4:1) и домашняя нулевая ничья с Иорданией связаны исключительно с качеством игры самой российской команды, а не с разницей в классе соперников. Он также прокомментировал игру лидера катарской сборной Афифа.

«Сравнивая матч с Иорданией, думаю, просто с Катаром мы сыграли лучше, а не то что между соперниками есть разница. Катар и Иордания — примерно одного уровня. В Афифе что-то есть. Но если смотреть на всю игру, то это передачи назад и поперёк. Но раз для Катара он звезда, значит, так и есть», — сказал Воробьёв в беседе с «Чемпионатом».

Напомним, товарищеский матч сборных России и Иордании по футболу состоялся 4 сентября и закончился вничью без забитых мячей. Уже 7 сентября российская команда встретилась с коллективом из Катара, победив с уверенным счётом 4:1.

