Форвард сборной России объяснил разные результаты игр против Иордании и Катара

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв считает, что команды Иордании и Катара находятся на одном уровне, несмотря на разный результат игр. Форвард пояснил, что разгромная выездная победа над Катаром (4:1) и домашняя нулевая ничья с Иорданией связаны исключительно с качеством игры самой российской команды, а не с разницей в классе соперников. Он также прокомментировал игру лидера катарской сборной Афифа.

«Сравнивая матч с Иорданией, думаю, просто с Катаром мы сыграли лучше, а не то что между соперниками есть разница. Катар и Иордания — примерно одного уровня. В Афифе что-то есть. Но если смотреть на всю игру, то это передачи назад и поперёк. Но раз для Катара он звезда, значит, так и есть», — сказал Воробьёв в беседе с «Чемпионатом».