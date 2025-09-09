Сборная Италия обыграла Израиль в матче отбора ЧМ-2026 с девятью голами

Сборная Италии одержала победу над командой Израиля со счётом 5:4 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который прошёл на нейтральном поле в венгерском Дебрецене. Игра превратилась в голевой марафон с двумя автоголами итальянцев: на 16-й минуте Мануэль Локателли, а на 87-й минуте Алессандро Бастони отправили мячи в свои ворота.

В составе победителей дублем отметился Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), а также по голу забили Маттео Политано (59), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1). У Израиля голы на свой счёт записал Дор Перец (52-я и 90-я минуты).

После этой победы сборная Италии с девятью очками вышла на второе место в группе I, уступая норвежцам (12 очков). В следующем туре итальянцам предстоит игра с Эстонией, а израильтяне встретятся с лидером группы — Норвегией.