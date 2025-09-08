Сборная Испании разгромила Турцию со счётом 6:0 в отборе на ЧМ-2026

Испанская сборная по футболу разгромила команду Турции в отборе на ЧМ-2026 со счётом 6:0. Матч прошёл в Турции.

Уже на 6-й минуте Педри открыл счёт, а потом подключались другие: Микель Мерино оформил хет-трик (голы на 22-й, 45+1-й и 57-й минутах), Ферран Торрес отличился на 53-й минуте, а Педри закрыл вопрос своим вторым голом на 62-й минуте.

В другом матче группы Грузия обыграла Болгарию 3:0. Теперь в группе лидирует Испания с 6 очками, следом идут Грузия и Турция по 3 очка, а Болгария пока идёт с нулём.

Следующие матчи пройдут 11 октября: Испания против Грузии и Турция против Болгарии. Напоминаем, что только победитель группы напрямую отправится на чемпионат мира 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Второе место даст шанс побороться за путёвку в стыковых матчах.