Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Германии с «Баварией»

Мюнхенская «Бавария» досрочно оформила победу в чемпионате Германии по футболу сезона 2024/25, завоевав свой 34-й титул в истории Бундеслиги.

Это стало возможно после того, как главный преследователь мюнхенцев — леверкузенский «Байер» — не сумел одержать победу в 32-м туре, сыграв на выезде вничью с «Фрайбургом» (2:2). Теперь отставание «Байера» составляет восемь очков, что делает его шансы на титул недостижимыми за два тура до конца.

Благодаря этой победе «Бавария» смогла вернуть себе титул, который в прошлом сезоне завоевал «Байер». Всего в активе мюнхенцев 34 победы в Бундеслиге и 11 за последние 12 сезонов. Кроме того, это первый трофей во взрослой карьере для 31-летнего английского нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

Гарри Кейн и Конрад Лаймер радуются очередному титулу «Баварии» в Бундеслиге. Фото © X / FC Bayern München