Российский вратарь Сафонов выиграл чемпионат Франции по футболу в составе ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов досрочно выиграл чемпионат Франции по футболу в составе клуба «Пари Сен-Жермен» благодаря сегодняшней победе в матче с «Анжу» со счётом 1:0 в пользу ПСЖ.

Автором решающего гола стал полузащитник красно-синих Дезире Дуэ на 55-й минуте. Этот мяч позволил ПСЖ досрочно занять первую строку турнирной таблицы. Сафонов провёл встречу на скамейке запасных, в стартовом составе на поле вышел итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. По результату 28 туров «Пари Сен-Жермен» заработал 74 очка. Его ближайший конкурент — «Монако» — заработал всего 50 и не имеет математической возможности обогнать ПСЖ.

ПСЖ принадлежит рекорд по количеству побед в национальных чемпионатах Франции. Клуб завоёвывает титул четвёртый сезон подряд, а в общей сложности парижане становились чемпионами 13 раз.