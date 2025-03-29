Сафонов пропустил, но ПСЖ ответил шестью мячами в игре с «Сент-Этьеном»
ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Сент-Этьен» со счётом 6:1
Игроки ПСЖ. Обложка © Х / Paris Saint-Germain
Футбольный клуб ПСЖ одержал убедительную победу над «Сент-Этьеном» со счётом 6:1 в матче 27-го тура чемпионата Франции. Ворота парижан в 13-й раз защищал российский голкипер Матвей Сафонов, на счету осталось семь «сухих» матчей в составе клуба.
Эта победа позволила «ПСЖ» (71 очко) укрепиться на первой строчке турнирной таблицы. «Сент-Этьен» с 20 очками остаётся в зоне вылета.
Интересно, что ПСЖ может оформить чемпионство уже сегодня — для этого достаточно ничьей в матче «Монако» — «Ницца», который проходит в эти минуты.
Напомним, что «Пари Сен-Жермен» победил английский «Ливерпуль» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с английской «Астон Виллой». Первый матч состоится 9 апреля, а ответная встреча пройдёт 15 числа.