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Регион
29 марта, 20:56

Сафонов пропустил, но ПСЖ ответил шестью мячами в игре с «Сент-Этьеном»

ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Сент-Этьен» со счётом 6:1

Игроки ПСЖ. Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Игроки ПСЖ. Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Футбольный клуб ПСЖ одержал убедительную победу над «Сент-Этьеном» со счётом 6:1 в матче 27-го тура чемпионата Франции. Ворота парижан в 13-й раз защищал российский голкипер Матвей Сафонов, на счету осталось семь «сухих» матчей в составе клуба.

Эта победа позволила «ПСЖ» (71 очко) укрепиться на первой строчке турнирной таблицы. «Сент-Этьен» с 20 очками остаётся в зоне вылета.

Интересно, что ПСЖ может оформить чемпионство уже сегодня — для этого достаточно ничьей в матче «Монако» — «Ницца», который проходит в эти минуты.

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Напомним, что «Пари Сен-Жермен» победил английский «Ливерпуль» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с английской «Астон Виллой». Первый матч состоится 9 апреля, а ответная встреча пройдёт 15 числа.

Артём Гапоненко
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