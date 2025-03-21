Матвей Сафонов женился на комике

Российский футболист, вратарь ПСЖ Матвей Сафонов женился на своей девушке, стендап-комике Марине Кондратюк. Об этом новоиспечённая жена спортсмена рассказала в своём телеграм-канале. Она также опубликовала видео, на котором танцует вместе с Матвеев. Парочка демонстрирует в камеру обручальные кольца.

Сафонов и Кондратюк станцевали и показали кольца. Видео © Telegram / Kondraaa

«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», — ответила Марина на вопросы хейтеров, опубликовав клоунский смайлик.

Напомним, в августе Сафонов сделал предложение Кондратюк. Тогда она пошутила, что встаёт в очередь на алименты.

Как сообщал Life.ru, в декабре 2024 года Сафонов проиграл дело против своей бывшей жены Анастасии, в результате чего ему было предписано выплатить алименты в размере 66 340 804,07 рублей. Также у него имеется задолженность по расходам в размере 629,99 рубля. 10 декабря кассационный суд подтвердил решение, согласно которому Сафонов обязан выплачивать на ребёнка четверть своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к экс-супруге о нарушении прав на общение с ребенком, а также отказал в ходатайстве Анастасии Казачек о проведении судебно-психологической экспертизы в отношении футболиста.