Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подал пять судебных исков к бывшей супруге

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов оказался в центре судебных разбирательств с бывшей супругой Анастасией Казачек. Судебные тяжбы начались после развода пары в 2021 году и касаются алиментов на содержание их дочери Майи, а также раздела имущества. Об этом пишет ТАСС.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплачивать четверть своих доходов на содержание ребёнка. В августе Мосгорсуд подтвердил это решение, а недавно Кассационный суд оставил его в силе, несмотря на апелляции вратаря. Сафонов оспаривал необходимость выплаты алиментов, утверждая, что часть средств бывшая жена использует не по назначению.

Сумма задолженности по алиментам составляет 60 миллионов рублей. В июне 2024 года вратарю был временно запрещён выезд из России, что поставило под угрозу его трансфер в «ПСЖ». Однако после погашения долга в 22 тысячи рублей, этот вопрос был решён, и Сафонов смог продолжить карьеру во Франции.

На фоне судебных разбирательств, Матвей Сафонов добился значительных успехов на футбольном поле. Летом 2024 года он перешёл из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне спортсмен провёл шесть матчей за парижский клуб, три из которых завершились без пропущенных мячей. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря возросла до 22 миллионов евро.

Тем не менее, личные проблемы остаются нерешёнными. Сафонов подал пять исков против бывшей жены, включая требования о признании недействительным договора дарения квартиры дочери и о порядке общения с ребёнком. Один из исков касался освобождения от уплаты алиментов, но суд отказал в его удовлетворении.

Анастасия Казачек, в свою очередь, заявила, что откладывает 70% алиментов на индивидуальный счёт дочери, подчёркивая важность защиты прав детей государством. Она также отметила, что не препятствует общению Сафонова с ребёнком, но настаивает на своём присутствии во время встреч.