Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря французского футбольного клуба ПСЖ Матвея Сафонова, решила направлять 70% алиментов на индивидуальный счёт их трёхлетней дочери. Об этом она сообщила ТАСС, подчеркнув важность обеспечения будущего ребёнка.

Согласно решению Никулинского суда Москвы, Сафонов обязан ежемесячно выплачивать 25% от своих доходов на содержание дочери. Попытка футболиста оспорить это решение в суде не увенчалась успехом, и апелляция была отклонена. Вратарь, известный своими выступлениями за сборную России, перешёл в ПСЖ из «Краснодара» в июне и уже провёл 13 матчей за национальную команду.

Анастасия выразила надежду, что её опыт станет примером для других родителей в России, подчеркнув важность соблюдения алиментных обязательств. «Пусть мой опыт принесёт большую пользу другим детям России, чтобы дети знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере», — отметила она.