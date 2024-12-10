Бывшая жена вратаря Сафонова намерена откладывать 70% алиментов на счёт дочери
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря французского футбольного клуба ПСЖ Матвея Сафонова, решила направлять 70% алиментов на индивидуальный счёт их трёхлетней дочери. Об этом она сообщила ТАСС, подчеркнув важность обеспечения будущего ребёнка.
Согласно решению Никулинского суда Москвы, Сафонов обязан ежемесячно выплачивать 25% от своих доходов на содержание дочери. Попытка футболиста оспорить это решение в суде не увенчалась успехом, и апелляция была отклонена. Вратарь, известный своими выступлениями за сборную России, перешёл в ПСЖ из «Краснодара» в июне и уже провёл 13 матчей за национальную команду.
Анастасия выразила надежду, что её опыт станет примером для других родителей в России, подчеркнув важность соблюдения алиментных обязательств. «Пусть мой опыт принесёт большую пользу другим детям России, чтобы дети знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере», — отметила она.
Бывшая жена Сафонова также напомнила, что дети в праве знать о своих алиментных полномочиях и могут запросить у родителей соответствующие документы. Она поблагодарила государство за защиту прав ребёнка, подчеркнув, что решение суда является важным шагом в обеспечении финансовой стабильности детей. Анастасия Сафонова не только выполняет свои обязательства, но и стремится создать финансовую подушку безопасности для дочери, демонстрируя ответственный подход к будущему ребёнка.
Ранее Life.ru рассказывал, что Мосгорсуд одобрил решение, обязывающее Матвея Сафонова выплатить Анастасии Казачёк 60 миллионов рублей долгов по алиментам. Бывшие супруги уже давно бьются в суде, и в ход идут самые разные упрёки. Например, недавно вратарь заявил, что Анастасия специально не оплачивает автомобильные штрафы, чтобы использовать их против него. Говоря о просроченных алиментах, спортсмен заявлял, что бывшая супруга тратит деньги на себя. Теперь Казачёк хочет отсудить у спортсмена 238 миллионов рублей.