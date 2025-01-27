Сафонов решил обратиться в суд после того, как приставы выставили на продажу его Mercedes

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обжаловал решение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая выставила на продажу его личный автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 2021 года. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Крючков.

«Приставы решили реализовать автомобиль, но мы уже оспорили их действия и на этой неделе собираемся обратиться в суд», — передает слова Крючкова «Матч ТВ».

В декабре 2024 года Сафонов проиграл дело против своей бывшей жены Анастасии, в результате чего ему было предписано выплатить алименты в размере 66 340 804,07 рублей. Также у него имеется задолженность по расходам в размере 629,99 рублей. 10 декабря 2024 года кассационный суд подтвердил решение, согласно которому Сафонов обязан выплачивать на ребенка четверть своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к экс-супруге о нарушении прав на общение с ребенком, а также отказал в ходатайстве Анастасии Казачек о проведении судебно-психологической экспертизы в отношении футболиста.