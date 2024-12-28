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Регион
28 декабря, 09:37

Сафонов вспомнил о малой родине и помог расчистить пляж от мазута на Кубани

Сафонов оплатил выезд волонтёров в Анапу для расчистки пляжей от мазута

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов оказал помощь волонтёрам в расчистке пляжей Краснодарского края от мазута. Он оплатил их выезд в Анапу для работы на побережье, рассказал друг семьи спортсмена Никита Сокол. Волонтёры убрали последствия ЧС в селе Витязево.

«За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута. Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации», — сказал Сокол в интервью «Матч ТВ».

Матвей Сафонов родился и вырос в Краснодарском крае, он воспитанник одноимённого футбольного клуба. В этом году за 20 млн евро вратарь перешёл во французский ПСЖ, подписав контракт до 2029 года.

Напомним, что авария в водах Керченского произошла 15 декабря — пошли ко дну два судна, доставлявшие нефтепродукты: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из-за этого в море попало примерно 9 тысяч тонн мазута, что нанесло серьёзный урон береговым линиям Краснодарского региона. Согласно данным спасательного ведомства, загрязнение нефтепродуктами охватило полосу протяжённостью 54 километра, при этом основной ущерб пришёлся на Анапу.

«Хладнокровный страж»: Сафонов попал на обложку главной спортивной газеты Франции
«Хладнокровный страж»: Сафонов попал на обложку главной спортивной газеты Франции
Обложка ©

Zuma\TASS

Полина Никифорова
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