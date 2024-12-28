Сафонов вспомнил о малой родине и помог расчистить пляж от мазута на Кубани

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов оказал помощь волонтёрам в расчистке пляжей Краснодарского края от мазута. Он оплатил их выезд в Анапу для работы на побережье, рассказал друг семьи спортсмена Никита Сокол. Волонтёры убрали последствия ЧС в селе Витязево.

«За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута. Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации», — сказал Сокол в интервью «Матч ТВ».