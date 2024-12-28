Сафонов вспомнил о малой родине и помог расчистить пляж от мазута на Кубани
Сафонов оплатил выезд волонтёров в Анапу для расчистки пляжей от мазута
Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов оказал помощь волонтёрам в расчистке пляжей Краснодарского края от мазута. Он оплатил их выезд в Анапу для работы на побережье, рассказал друг семьи спортсмена Никита Сокол. Волонтёры убрали последствия ЧС в селе Витязево.
«За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута. Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации», — сказал Сокол в интервью «Матч ТВ».
Матвей Сафонов родился и вырос в Краснодарском крае, он воспитанник одноимённого футбольного клуба. В этом году за 20 млн евро вратарь перешёл во французский ПСЖ, подписав контракт до 2029 года.
Напомним, что авария в водах Керченского произошла 15 декабря — пошли ко дну два судна, доставлявшие нефтепродукты: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из-за этого в море попало примерно 9 тысяч тонн мазута, что нанесло серьёзный урон береговым линиям Краснодарского региона. Согласно данным спасательного ведомства, загрязнение нефтепродуктами охватило полосу протяжённостью 54 километра, при этом основной ущерб пришёлся на Анапу.
Zuma\TASS