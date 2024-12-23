«Хладнокровный страж»: Сафонов попал на обложку главной спортивной газеты Франции
Газета L'Equipe поместила Сафонова на обложку после победы ПСЖ над «Лансом»
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов попал на обложку знаменитого французского издания L'Equipe после выездной победы парижан в 1/32 национального кубка над «Лансом». Сафонов отлично сыграл в послематчевой серии пенальти, взяв два удара.
Матвей Сафонов на обложке L'Equipe. Обложка © L'Equipe
«Хладнокровный страж», — говорится в подписи под изображением Сафонова.
L'Equipe по итогам матча поставила Сафонову 7 баллов из 10 — это самая высокая оценка среди игроков ПСЖ. В составе «Ланса» семь баллов также получил польский полузащитник Пшемыслав Франковский.
«Игра Матвея этой ночью хороша для россиянина в «ПСЖ», потому что он впервые показал себя непредсказуемым, дал понять, что может обмануть соперника. Это может изменить отношение местных фанатов к российскому вратарю», — отметил журналист Жозе Барросо в разговоре со Sport24.
В 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ 15 января на выезде сыграет с любительской командой «Эспали», которая неожиданно обыграла «Дижон». А уже в следующем официальном матче Сафонов может выиграть первый трофей в составе парижан — 5 января состоится игра за Суперкубок Франции, где столичный клуб сыграет с «Монако» Александра Головина. Встреча пройдёт в Катаре.
Напомним, что Матвей Сафонов борется за место в стартовом составе ПСЖ. Его главный конкурент Джанлуиджи Доннарумма получил жуткую травму в матче с «Монако». Итальянцу распороли щёку шипами бутс.
ТАСС / Abdullah Firas / ABACA