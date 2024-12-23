«Хладнокровный страж»: Сафонов попал на обложку главной спортивной газеты Франции

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов попал на обложку знаменитого французского издания L'Equipe после выездной победы парижан в 1/32 национального кубка над «Лансом». Сафонов отлично сыграл в послематчевой серии пенальти, взяв два удара.

Матвей Сафонов на обложке L'Equipe. Обложка © L'Equipe

«Хладнокровный страж», — говорится в подписи под изображением Сафонова.

L'Equipe по итогам матча поставила Сафонову 7 баллов из 10 — это самая высокая оценка среди игроков ПСЖ. В составе «Ланса» семь баллов также получил польский полузащитник Пшемыслав Франковский.

«Игра Матвея этой ночью хороша для россиянина в «ПСЖ», потому что он впервые показал себя непредсказуемым, дал понять, что может обмануть соперника. Это может изменить отношение местных фанатов к российскому вратарю», — отметил журналист Жозе Барросо в разговоре со Sport24.

В 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ 15 января на выезде сыграет с любительской командой «Эспали», которая неожиданно обыграла «Дижон». А уже в следующем официальном матче Сафонов может выиграть первый трофей в составе парижан — 5 января состоится игра за Суперкубок Франции, где столичный клуб сыграет с «Монако» Александра Головина. Встреча пройдёт в Катаре.