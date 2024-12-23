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22 декабря, 22:44

Сейвы Сафонова в серии пенальти принесли ПСЖ победу над «Лансом» в Кубке Франции

В гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс», одержав победу в серии пенальти со счётом 4:3. Основное время игры завершилось с результатом 1:1.

Голы на протяжении основного времени забили форвард «Ланса» М’Бала Нзола (66 минута) и нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш (70). В драматичной серии пенальти решающее слово осталось за парижанами, а ключевую роль сыграл россиянин Матвей Сафонов, оборонявший ворота гостей. Воспитанник «Краснодара» отразил два удара.

ПСЖ является рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции — команда выигрывала турнир 15 раз. В прошлом сезоне парижане одержали победу в финале, обыграв «Лион» со счётом 2:1.

Пропустил два, но победил: Сафонов экстренно спас ПСЖ и увёз победу над командой Головина
Пропустил два, но победил: Сафонов экстренно спас ПСЖ и увёз победу над командой Головина

Не так давно другой вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма получил травму лица в матче с «Монако». На лицо голкипера наложили десять швов.

Обложка ©

X / Paris Saint-German

Анатолий Цейко
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