Сейвы Сафонова в серии пенальти принесли ПСЖ победу над «Лансом» в Кубке Франции

В гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс», одержав победу в серии пенальти со счётом 4:3. Основное время игры завершилось с результатом 1:1.

Голы на протяжении основного времени забили форвард «Ланса» М’Бала Нзола (66 минута) и нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш (70). В драматичной серии пенальти решающее слово осталось за парижанами, а ключевую роль сыграл россиянин Матвей Сафонов, оборонявший ворота гостей. Воспитанник «Краснодара» отразил два удара.

ПСЖ является рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции — команда выигрывала турнир 15 раз. В прошлом сезоне парижане одержали победу в финале, обыграв «Лион» со счётом 2:1.