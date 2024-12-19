Пропустил два, но победил: Сафонов экстренно спас ПСЖ и увёз победу над командой Головина

ПСЖ обыграл «Монако» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе Луи II и завершилась со счётом 4:2.

Парижанам экстренно пришлось менять вратаря на 20-й минуте, когда травму получил Джанлуиджи Доннарумма. На поле появился Матвей Сафонов. Полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел в первых минут и был заменён на 89-й минуте.

В составе победителей отличились Дезире Дуэ (24-я минута), Усман Дембеле (64 и 90+7) и Гонсалу Рамуш (83). У «Монако». отметились Элисс Бен-Сегир (53, с пенальти) и Брель Эмболо (60).

ПСЖ набрал 40 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Монако» упустил возможность подобраться к сопернику и с 30 баллами идёт третьим, уступая «Марселю» (30 очков) по дополнительным показателям.