Луис Энрике не стал винить Сафонова за поражение ПСЖ от «Баварии»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике снял с российского вратаря команды Матвея Сафонова вину за поражение от «Баварии» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Ответственность несёт вся команда, за хорошие результаты и за плохие. Не нужно искать виноватых. Мы знали, что «Бавария» будет оказывать сильное давление, и я думал, что Сафонов будет лучшим вариантом для преодоления этого давления», — сказал Энрике, слова которого приводит RMC Sport.

Специалист отметил, что если кто-то и должен быть виновным за поражение, то это он. Ведь именно тренер несёт ответственность и принимает любую критику.