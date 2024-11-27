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27 ноября, 00:24

Луис Энрике не стал винить Сафонова за поражение ПСЖ от «Баварии»

Ошибка Матвея Сафонова, после которой ПСЖ пропустил единственный гол от «Баварии». Обложка © X / L&#x27;ÉQUIPE

Ошибка Матвея Сафонова, после которой ПСЖ пропустил единственный гол от «Баварии». Обложка © X / L'ÉQUIPE

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике снял с российского вратаря команды Матвея Сафонова вину за поражение от «Баварии» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Ответственность несёт вся команда, за хорошие результаты и за плохие. Не нужно искать виноватых. Мы знали, что «Бавария» будет оказывать сильное давление, и я думал, что Сафонов будет лучшим вариантом для преодоления этого давления», — сказал Энрике, слова которого приводит RMC Sport.

Специалист отметил, что если кто-то и должен быть виновным за поражение, то это он. Ведь именно тренер несёт ответственность и принимает любую критику.

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Напомним, Матвей Сафонов вышел на игру с «Баварией» в стартовом составе ПСЖ и пропустил единственный мяч на 38-й минуте. Россиянин ошибся на угловом и вынес мяч на игрока мюнхенцев Ким Мин Чжэ, который отправил его в ворота.

Артур Лапсаков
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