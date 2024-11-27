Луис Энрике не стал винить Сафонова за поражение ПСЖ от «Баварии»
Ошибка Матвея Сафонова, после которой ПСЖ пропустил единственный гол от «Баварии». Обложка © X / L'ÉQUIPE
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике снял с российского вратаря команды Матвея Сафонова вину за поражение от «Баварии» в матче общего этапа Лиги чемпионов.
«Ответственность несёт вся команда, за хорошие результаты и за плохие. Не нужно искать виноватых. Мы знали, что «Бавария» будет оказывать сильное давление, и я думал, что Сафонов будет лучшим вариантом для преодоления этого давления», — сказал Энрике, слова которого приводит RMC Sport.
Специалист отметил, что если кто-то и должен быть виновным за поражение, то это он. Ведь именно тренер несёт ответственность и принимает любую критику.
Напомним, Матвей Сафонов вышел на игру с «Баварией» в стартовом составе ПСЖ и пропустил единственный мяч на 38-й минуте. Россиянин ошибся на угловом и вынес мяч на игрока мюнхенцев Ким Мин Чжэ, который отправил его в ворота.