«Бавария» победила ПСЖ в Лиге чемпионов из-за ошибки Сафонова
Матвей Сафонов перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией». Обложка © X / Paris Saint-Germain
Немецкая «Бавария» одержала победу над французским ПСЖ в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 38-й минуте забил защитник хозяев Ким Мин Чжэ после ошибки российского вратаря Матвея Сафонова. При этом голкипер ПСЖ отразил несколько опасных ударов, не дав команде проиграть с разгромным счётом. Стоит отметить, что гости с 57-й минуты играли в меньшинстве после удаления Усмана Дембеле.
«Бавария» набрала девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Парижане с четырьмя баллами идут на 26-й строчке, пока не попадая в зону плей-офф.
При этом в чемпионате Франции дела Сафонова идут гораздо лучше. В минувшем 12-м туре он помог ПСЖ одержать сухую победу над «Тулузой» (3:0). Это позволило россиянину опередить коллегу Джанлуиджи Доннарумму по числу матчей на ноль (3 из 5 против 2 из 11).