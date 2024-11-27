«Бавария» победила ПСЖ в Лиге чемпионов из-за ошибки Сафонова

Немецкая «Бавария» одержала победу над французским ПСЖ в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил защитник хозяев Ким Мин Чжэ после ошибки российского вратаря Матвея Сафонова. При этом голкипер ПСЖ отразил несколько опасных ударов, не дав команде проиграть с разгромным счётом. Стоит отметить, что гости с 57-й минуты играли в меньшинстве после удаления Усмана Дембеле.

«Бавария» набрала девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Парижане с четырьмя баллами идут на 26-й строчке, пока не попадая в зону плей-офф.