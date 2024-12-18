Сафонов вышел в игре с «Монако» вместо получившего травму от шипов Доннаруммы
Матвей Сафонов в игре Лиги чемпионов с «Жироной». Обложка © psg.fr
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вынужденно появился на поле в игре с «Монако» в 16-м туре чемпионата Франции. Он заменил получившего удар шипами от игрока соперников Джанлуиджи Доннаруммы.
На 20-й минуте итальянцу прилетело в лицо шипами от защитника «монегасков» Вильфрида Синго. Вратарь ПСЖ покинул поле, а Синго не получил даже жёлтую карточку. Участие в матче также принимает россиянин Александр Головин.
Джанлуиджи Доннарумма получил шипами по лицу в игре с «Монако». Фото © X /
RMC Sport
Последний раз Матвей Сафонов выходил в составе ПСЖ в игре Лиги чемпионов с «Баварией» и допустил результативную ошибку, а парижане проиграли со счётом 0:1. В следующих четырёх играх в ЛЧ и Лиге 1 играл Доннарумма. Парижане дважды победили и однажды сыграли вничью, итальянец пропустил два мяча.