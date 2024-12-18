Сафонов вышел в игре с «Монако» вместо получившего травму от шипов Доннаруммы

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вынужденно появился на поле в игре с «Монако» в 16-м туре чемпионата Франции. Он заменил получившего удар шипами от игрока соперников Джанлуиджи Доннаруммы.

На 20-й минуте итальянцу прилетело в лицо шипами от защитника «монегасков» Вильфрида Синго. Вратарь ПСЖ покинул поле, а Синго не получил даже жёлтую карточку. Участие в матче также принимает россиянин Александр Головин.

Джанлуиджи Доннарумма получил шипами по лицу в игре с «Монако». Фото © X /

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