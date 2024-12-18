Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 20:41

Сафонов вышел в игре с «Монако» вместо получившего травму от шипов Доннаруммы

Матвей Сафонов в игре Лиги чемпионов с «Жироной». Обложка © psg.fr

Матвей Сафонов в игре Лиги чемпионов с «Жироной». Обложка © psg.fr

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вынужденно появился на поле в игре с «Монако» в 16-м туре чемпионата Франции. Он заменил получившего удар шипами от игрока соперников Джанлуиджи Доннаруммы.

На 20-й минуте итальянцу прилетело в лицо шипами от защитника «монегасков» Вильфрида Синго. Вратарь ПСЖ покинул поле, а Синго не получил даже жёлтую карточку. Участие в матче также принимает россиянин Александр Головин.

Джанлуиджи Доннарумма получил шипами по лицу в игре с «Монако». Фото © X / RMC Sport

Джанлуиджи Доннарумма получил шипами по лицу в игре с «Монако». Фото © X /
RMC Sport

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подал пять судебных исков к бывшей супруге
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подал пять судебных исков к бывшей супруге

Последний раз Матвей Сафонов выходил в составе ПСЖ в игре Лиги чемпионов с «Баварией» и допустил результативную ошибку, а парижане проиграли со счётом 0:1. В следующих четырёх играх в ЛЧ и Лиге 1 играл Доннарумма. Парижане дважды победили и однажды сыграли вничью, итальянец пропустил два мяча.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Матвей Сафонов
  • ФК ПСЖ
  • ФК Монако
  • Александр Головин
  • Джанлуиджи Доннарумма
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar