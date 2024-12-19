Вратарю ПСЖ Доннарумме наложили десять швов на лицо после игры с «Монако»
Джанлуиджи Доннарумма покидает поле в игре с «Монако». Обложка © X / Paris Saint-Germain
Вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме наложили десять швов на лицо после игры с «Монако» в шестнадцатом туре чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.
Матч состоялся в среду на стадионе «Луи II» в Монако. Доннарумма травмировался в первом тайме и был заменен на 21-й минуте на Матвея Сафонова из России. Травму нанёс защитник «Монако» Стефан Синго. Игрок из Кот-д'Ивуара пытался перепрыгнуть через вратаря, когда тот поймал мяч и в этот момент случайно ударил итальянца шипами по правой щеке.
Зашитая рана Доннаруммы после удара шипами в игре с «Монако». Фото © X / Arthur Perrot
Во втором тайме вышедший на замену Сафонов едва не травмировался, когда в эпизоде нападающий хозяев, пытаясь достать мяч, ударил по правой руке россиянина, разорвав ему форму. Отечественный спортсмен остался на поле и доиграл встречу до победы.
Life.ru напоминает, что Сафонов в последний раз играл за ПСЖ в Лиге чемпионов против «Баварии». Тогда он допустил ошибку, и команда проиграла 0:1. Доннарумма же принимал участие в следующих четырех играх в ЛЧ и Лиге 1, где ПСЖ одержал две победы и сыграл вничью. Итальянец пропустил два мяча за это время.