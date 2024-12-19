Вратарю ПСЖ Доннарумме наложили десять швов на лицо после игры с «Монако»

Вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме наложили десять швов на лицо после игры с «Монако» в шестнадцатом туре чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

Матч состоялся в среду на стадионе «Луи II» в Монако. Доннарумма травмировался в первом тайме и был заменен на 21-й минуте на Матвея Сафонова из России. Травму нанёс защитник «Монако» Стефан Синго. Игрок из Кот-д'Ивуара пытался перепрыгнуть через вратаря, когда тот поймал мяч и в этот момент случайно ударил итальянца шипами по правой щеке.

Зашитая рана Доннаруммы после удара шипами в игре с «Монако». Фото © X / Arthur Perrot

Во втором тайме вышедший на замену Сафонов едва не травмировался, когда в эпизоде нападающий хозяев, пытаясь достать мяч, ударил по правой руке россиянина, разорвав ему форму. Отечественный спортсмен остался на поле и доиграл встречу до победы.