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18 декабря, 23:30

Вратарю ПСЖ Доннарумме наложили десять швов на лицо после игры с «Монако»

Джанлуиджи Доннарумма покидает поле в игре с «Монако». Обложка © X / Paris Saint-Germain

Джанлуиджи Доннарумма покидает поле в игре с «Монако». Обложка © X / Paris Saint-Germain

Вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме наложили десять швов на лицо после игры с «Монако» в шестнадцатом туре чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

Матч состоялся в среду на стадионе «Луи II» в Монако. Доннарумма травмировался в первом тайме и был заменен на 21-й минуте на Матвея Сафонова из России. Травму нанёс защитник «Монако» Стефан Синго. Игрок из Кот-д'Ивуара пытался перепрыгнуть через вратаря, когда тот поймал мяч и в этот момент случайно ударил итальянца шипами по правой щеке.

Зашитая рана Доннаруммы после удара шипами в игре с «Монако». Фото © X / Arthur Perrot

Зашитая рана Доннаруммы после удара шипами в игре с «Монако». Фото © X / Arthur Perrot

Сафонов вышел в игре с «Монако» вместо получившего травму от шипов Доннаруммы
Сафонов вышел в игре с «Монако» вместо получившего травму от шипов Доннаруммы

Во втором тайме вышедший на замену Сафонов едва не травмировался, когда в эпизоде нападающий хозяев, пытаясь достать мяч, ударил по правой руке россиянина, разорвав ему форму. Отечественный спортсмен остался на поле и доиграл встречу до победы.

Life.ru напоминает, что Сафонов в последний раз играл за ПСЖ в Лиге чемпионов против «Баварии». Тогда он допустил ошибку, и команда проиграла 0:1. Доннарумма же принимал участие в следующих четырех играх в ЛЧ и Лиге 1, где ПСЖ одержал две победы и сыграл вничью. Итальянец пропустил два мяча за это время.

Лия Мурадьян
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