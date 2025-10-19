Сектор Газа
19 октября, 11:22

Испанский тренер Луис Гарсия согласовал контракт со «Спартаком»

Луис Гарсия. Обложка © ТАСС / Zuma

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао согласовал контракт с испанским специалистом Луисом Гарсией на случай его назначения главным тренером клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, кандидатура 52-летнего Гарсии была предложена Кахигао, однако окончательное решение о назначении должен принять совет директоров столичного клуба. Испанский тренер ранее работал с такими командами, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Мальорка», «Бани Яс» из ОАЭ, китайский «Бэйцзин Жэньхэ» и «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Последним местом работы Гарсии стал испанский «Алавес», там он трудился с 2022 по 2024 год. В настоящее время пост главного тренера красно-белых занимает Деян Станкович, возглавивший команду летом 2024 года.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ. Специалист остался доволен результатом, отметив характер команды. Он заявил, что начало матча было омрачено травмой защитника Срджана Бабича, что спутало карты команде.

