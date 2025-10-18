Сектор Газа
18 октября, 19:12

Защитник «Спартака» выбыл на полгода из-за серьёзной травмы

Защитник «Спартака» Бабич порвал крестообразную связку в игре с «Ростовом»

Срджан Бабич. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

У защитника «Спартака» Срджана Бабича диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

Футболист сборной Сербии получил серьёзную травму колена во время игры с «Ростовом» 18 октября. В начале первого тайма он неудачно приземлился и не смог продолжить матч. Бабича унесли с поля на носилках.

В «Спартаке» сообщили, что Бабича ожидает операция в ближайшее время. Обычно восстановление после такой травмы занимает от полугода.

Бабичу 29 лет. Он играет за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отметился результативными действиями.

Напомним, что «Спартак» завершил матч с «Ростовом» в 12-м туре РПЛ вничью. Исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Ненад Сакич признал, что травма Бабича в начале встречи спутала карты команде.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт
