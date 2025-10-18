«Бились, хотели победить»: Тренер объяснил, как «Спартак» вырвал ничью у «Ростова»
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ. Специалист остался доволен результатом, отметив характер команды.
В разговоре с «Газетой.ru» Сакич заявил, что начало матча было омрачено травмой защитника Срджана Бабича, что спутало карты команде. При этом он поблагодарил футболистов за проявленную бойцовскую качество. Тренер напомнил, что его подопечные провели 70 минут в меньшинстве после удаления камерунца Александра Джику, но продолжали бороться за победу. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал итоговый счет заслуженным.
Мячом в ворота «Ростова» на 86-й минуте отличился Эсекьель Барко, ответив на гол Тимура Сулейманова.
Главный тренер московского клуба Деян Станкович пропускал этот матч, так как был дисквалифицирован из-за нецензурных выражений в адрес арбитра матча с «Динамо» в восьмом туре РПЛ.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.