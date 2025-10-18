«Бились, хотели победить»: Тренер объяснил, как «Спартак» вырвал ничью у «Ростова»

В разговоре с «Газетой.ru» Сакич заявил, что начало матча было омрачено травмой защитника Срджана Бабича, что спутало карты команде. При этом он поблагодарил футболистов за проявленную бойцовскую качество. Тренер напомнил, что его подопечные провели 70 минут в меньшинстве после удаления камерунца Александра Джику, но продолжали бороться за победу. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал итоговый счет заслуженным.