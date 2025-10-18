«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» сумели вырвать ничью у «Оренбурга» на последних минутах встречи. Игра состоялась в рамках 12-го тура РПЛ.

Гости открыли счёт на 39-й минуте после точного удара Данилы Ведерникова. Однако на 85-й минуте Владимир Игнатенко забил ответный гол, принеся своей команде одно очко.

«Крылья Советов» не побеждают четыре игры и идут на 11-м месте, «Оренбург» не может выиграть семь матчей, занимая 14-е место. В следующем туре самарцы сыграют на выезде с ЦСКА, а уральцы отправятся в гости к «Спартаку». Но перед этим в рамках Кубка России КС проведут гостевой матч с московским «Динамо», а «Оренбург» ждёт визит к «Зениту».

В другом матче 12-го тура «Акрон» из Тольятти победил на выезде «Пари НН» 1:0. Единственный гол на 71-й минуте забил черногорский полузащитник Стефан Лончар. Клуб из Самарской области занимает 12-е место в турнирной таблице, а нижегородцы идут 15-ми. В 13-м туре «Акрон» сыграет дома с «Локомотивом», а «Пари НН» примет «Балтику». В Кубке России клуб Артёма Дзюбы навестит ЦСКА, а его сегодняшний соперник встретится с Ростовом на берегах Дона.

Ранее самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о возобновлении карьеры 75-летнего легендарного полузащитника Валерьяна Панфилова, который подписал с командой пожизненный контракт и будет выступать под номером 75. Игрок, установивший абсолютный рекорд клуба по количеству матчей (413), уже приступил к тренировкам с основным составом и отправится на предстоящий матч с «Рубином» в Казань.